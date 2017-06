Frankreich unter Macron Die Republik schreitet vorwärts in den Abgrund

16. Juni 2017

Das nahende Ende der Pressefreiheit

Seit seiner Wahl zum Präsidenten wandelt Emmanuel Macron die französische Republik wie nach einem macchiavellischen Drehbuch schrittweise in eine neue Art von totaler Diktatur sozialistisch-utopistischer Inspiration um. Damit schließt sich ein historischer Kreislauf, und die Republik kehrt so zu ihren Wurzeln zurück: In Blut wurde sie geboren, und in Blut ...