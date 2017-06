Make love not law Die Definition von Geld als Frage an ein Gericht

15. Juni 2017

Warum Richter die Qual der Wahl zwischen ARD, ZDF und EZB haben

Der große sozialistische Vordenker George Bernard Shaw wird oft mit seiner Bemerkung zitiert, juristische Schwierigkeiten gebe es nicht für Leute mit Geld. Sollte Shaw mit dieser These richtig gelegen haben, verliefe die Grenze zwischen Rechtsstreit und Rechtsfrieden also entlang der Linie des Geldes, was mithin zwangsläufig zu der Frage führt ...