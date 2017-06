Segmente-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung Um wen die AfD werben sollte und wen sie gar nicht erst zu beackern braucht

13. Juni 2017

Strategische Zielgruppenansprache ist entscheidend für den künftigen Erfolg

Das Jahr 2017 bleibt für patriotisch-konservative politische Kräfte weiter ein eher prosaisches. Bei den britischen Unterhauswahlen versank die UKIP in der Bedeutungslosigkeit, was sicher mit dem breiten Eindruck in der Bevölkerung zu tun hatte, dass ihre historische Aufgabe mit dem Votum für den Brexit erfüllt sei. Ein Trostpflaster bleibt, dass ...