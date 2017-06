Klimahysterie, Teil 2 Wie der Klimaschwindel entstand

12. Juni 2017

Vom gemütlichen Treffen in Villach bis zur Machtdemonstration in Rio

Kennen Sie Villach? Es ist die siebtgrößte Stadt in Österreich, und sie liegt ganz im Süden der Alpenrepublik, in Kärnten, idyllisch zwischen Flüssen und Seen, in einem Tal mit Blick auf die Berge. Wir schreiben das Jahr 1985, etwa Mitte Oktober. In einer gemütlichen Gaststube in Villach sitzen sieben Männer ...