Anknüpfungspunkte Koffein und Kredite

12. Juni 2017

Ein Gleichnis

Ich bin auf Entzug. Nein, nicht was Sie denken. Ich musste mich weder von Zigaretten befreien noch von der weißen Pulverware, die in meiner ehemaligen Werbebranche so beliebt gewesen ist. Die Substanz, deren Entwöhnung mir in den ersten Wochen Kopfschmerzen, Aggressionsschübe und latente Depressionen bescherte, ist schlicht und ergreifend: Koffein ...