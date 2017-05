Der Fall Romer Wer am Baumhaus sägt, wird abgesägt

29. Mai 2017

Unfassbar: Systemträger sollen sich verständlicher äußern

Jetzt pass mal auf, Freundchen, also so geht es einfach nicht. Du willst was? Unseren Gruppencode verraten? Unser Cliquensprech transparenter machen, damit andere es verstehen? Wenn ich das bitte nochmal wiederholen dürfte: Du willst, dass der sogenannte „einfache Mann von der Straße“ leichter versteht, was wir da eigentlich tun? Du ...