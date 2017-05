Identitäre? Strategie? Libertäres Marketing? Steuern sind Raub

25. Mai 2017

Der Rest ergibt sich von selbst

Es war vor etwa sechseinhalb Jahren, im November 2010, ich befand mich, mal wieder, in einer Grundsatzdiskussion mit einem Haufen Jungsozis über den Sozialstaat, Zuwanderung, Steuern und so weiter, damals noch in einer Diskussionsgruppe im Social-Media-Portal „meinVZ“, und wie so oft stand ich mit meiner Meinung ziemlich allein auf weiter ...