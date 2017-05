Terroranschlag in Manchester Der große Austausch und die Folgen

24. Mai 2017

Die meisten gehirngewaschenen Europäer sind leider zu blöd

Manchester, 22. Mai 2017, etwa 22:30 Uhr. Bei einem Popkonzert mit der amerikanischen Sängerin Ariana Grande in der Manchester-Arena, die etwa 20.000 Plätze hat, ereignet sich eine Explosion. Ein Selbstmordattentäter zündet einen am Körper getragenen Sprengsatz und reißt dabei mindestens 22 Menschen mit in den Tod. Mindestens 60 ...