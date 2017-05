Berliner Pädo-Skandal Die ganze Stadt hält dicht

21. Mai 2017

Ein breites Bündnis verhindert die überfällige Aufklärung

„Diese Leute haben diese schwachsinnigen Jungen nur deswegen ausgehalten, weil sie eben in sie verliebt, verknallt und vernarrt waren.“ So äußerte sich im Jahr 1981 der renommierte deutsche Sozialpädagoge Helmut Kentler zehn Jahre nach seinem „sexualpädagogischen Experiment“ in der Öffentlichkeit. Worum ging es? Der bekannteste Vertreter der frühen Sexualaufklärung und ...