Politik in Frankreich Die Wahl Emmanuel Macrons führt ins Chaos

15. Mai 2017

Friedrich Nietzsche als Vorbild?

Gestern, am 14. Mai 2017, übergab der bisherige sozialistische Präsident der französischen Republik, François Hollande, nachdem er seine Wähler fünf Jahre lang tief enttäuscht hatte, feierlich das Amt an seinen Nachfolger Emmanuel Macron. In seltener Einmütigkeit versuchten unsere politisch korrekten Massenmedien die Wahl des linken Banksters als haushohen Sieg über ...