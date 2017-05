Rainer Podeswa, Hexenverbrennungen und die AfD Medien verdrehen Landtagsrede

13. Mai 2017

Wer zuletzt lacht, lacht am besten

Eines muss man – selbst als Anhänger der politischen Linken – der Alternative für Deutschland zugutehalten: Seit sie in zwölf Landtage hintereinander eingezogen ist, erzielt Landespolitik wieder eine erhöhte Reichweite in der Bundesrepublik. Vermeintlich skandalöse Reden, Fraktionstrennungen und Ordnungsrufe werden überregional in Zeitungen übermittelt und diskutiert. Zog sich bisher eine Art Eintönigkeit ...