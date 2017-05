Partisanen Die Krieger des Chaos am Vorabend der „Konvergenz der Katastrophen“

10. Mai 2017

Souverän ist, wer den Ausnahmezustand kontrolliert

In meinem letzten Artikel über die Kriegerkaste wurde das Thema der Partisanen kurz angerissen. Dieses Thema ist allerdings so breit und Partisanen unterscheiden sich so sehr von anderen Kriegertypen, dass sie in einem eigenen Artikel thematisiert werden sollten.

Grundsätzlich ist es so, dass der Partisan seinen Lebensraum gegen einen äußeren ...