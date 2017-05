Vatikan-Sozialismus Der Papst hat Angst

03. Mai 2017

Vor den Libertären

Ist der gegenwärtige Papst ein Faschist? So mag es manchem Beobachter erscheinen. Franziskus bedauert nämlich, dass „Brüderlichkeit“ aus dem „politisch-ökonomischen Lexikon verschwunden“ ist, wie er in einer Botschaft an die Päpstliche Akademie der Sozialwissenschaften Ende April verkündete. Obwohl er anerkennt, dass dieses „evangelikale“ Wort von der Französischen Revolution übernommen wurde ...