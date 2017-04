Staat und Militär Vom Ritter zum Söldner und zurück

26. April 2017

Der Weg des Kriegers durch die Geschichte

Libertäre lieben es, über Wirtschaft zu reden, aber das Thema des Militärs und der Strategie wird am liebsten ignoriert. Stattdessen glaubt man meistens an eine Variante von Kants „ewigem Frieden“ und hofft so, sich nicht mit dem leidigen Thema beschäftigen zu müssen. Dies ist allerdings ein Fehler. Denn das, was ...