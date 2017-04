Frauke Petry kandidiert nicht als Spitzenkandidatin Alexander Gauland ist nun am Zug

20. April 2017

Wie die AfD wieder auf die Erfolgsspur kommen kann

Nach monatelangen Personalquerelen in der Alternative für Deutschland (AfD) scheint die Lage jetzt geklärt. Die selbstverschuldet unter Beschuss geratene Parteichefin Frauke Petry erklärte am Mittwoch, nicht als Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl antreten zu wollen. Damit erspart sie sich eine demütigende Niederlage auf dem Bundesparteitag in Köln, was nicht nur sie, sondern ...