Volksabstimmung in der Türkei Erdoğan wird zum Diktator

20. April 2017

Der Glaube an Herrschaft ist nur in den Köpfen der Menschen

Angeblich hat das Volk in der Türkei mit leichter Mehrheit dafür gestimmt, die Verfassung so zu ändern, dass Präsident Erdoğan erheblich mehr Macht bekommt, per Dekret regieren, den Ausnahmezustand festlegen und auch das Parlament nach Belieben auflösen sowie Minister entlassen kann. Ob es zu Wahlbetrug kam, werden wir wohl nie ...