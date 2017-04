Russian Death Metal Knüppeln für den Weltfrieden

19. April 2017

Die Bildung menschlicher Identitäten ist vielfältig

Lieber Leser, erlauben Sie mir die einführende Bemerkung, dass mir die Idee zu diesem Artikel bereits am 5. April während einer längeren Busreise kam. Am Tag darauf wurde ich erstmal von den Ereignissen in Syrien überrollt und stufte die Idee kurzfristig als obsolet ein. Obwohl ich nicht weiß, wie sich ...