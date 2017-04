Make love not law Medienkontrolle mit dem Fernlicht

14. April 2017

Warum man im Netz bald (noch) nicht autonom denken sollen darf

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Gruß vom großen Bruder: Hinweiszettel

In Sachen Kommunikation ist unser Grundgesetz deutlich. Was A in einen Briefumschlag steckt, um es B mitzuteilen, geht den Staat nichts an. Wer den Brief öffnet, handelt prinzipiell rechtswidrig. Auch wenn ein und derselbe Brief tausendfach inhaltsgleich verschickt wird. Die Meinung innerhalb des Umschlags hat Behörden erst recht nicht zu ...