Satire Bauarbeiten am BER werden eingestellt

13. April 2017

Grüne Wirtschaftssenatorin stellt Konzept für urbanen Gartenbau vor

Ursprünglich sollte der neue Willy-Brandt-Flughafen in Berlin bereits im Oktober 2011 eröffnet werden. Nach mittlerweile elf Jahren vergeblicher Bautätigkeit hat sich der rot-rot-grüne Berliner Senat pünktlich zum Frühlingsbeginn auf eine ebenso überraschende wie zukunftsweisende Lösung einigen können.

Aus ökologischen Gründen soll ab sofort auf eine Fertigstellung des Bauprojekts verzichtet und das brachliegende Gelände in Schönefeld für den urbanen Gartenbau freigegeben werden. Nach Aussage von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Bündnis90/Die Grünen) soll durch die gartenwirtschaftliche Nutzung der ehemaligen Flughafenbaustelle die Selbstversorgung der Berliner Bevölkerung mit biologisch angebautem Gemüse sichergestellt werden. In Ergänzung zur wichtigen Gurken- und Karottenzucht auf dem Tempelhofer Feld wird der ökologische Landbau auf der Schönefelder Bauruine einen zentralen Baustein des Berliner Konzepts nachhaltiger Stadtentwicklung bilden.

Doch nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in klimapolitischer Hinsicht sendet Berlin mit dem Verzicht auf die Fertigstellung des Großflughafens ein wichtiges Signal. Denn der emissionsreiche Flugverkehr bringt nicht nur lärmende Touristen in die Stadt, sondern trägt auch einen erheblichen Teil zum weltweiten Kohlendioxidausstoß bei. Je umständlicher und unangenehmer sich die Aus- und Einreise für umweltschädliche Normalbürger gestaltet, desto geringer wird der ökologische Fußabdruck der Hauptstadt sein. Lediglich Mitarbeiter*Innen der Grünen, die das fortschrittliche Berliner Konzept nachhaltiger Stadtentwicklung auch auf Klimakonferenzen in Dubai, Sydney, Rio und Honolulu erklären wollen, wird eine privilegierte Nutzung der Berliner Flughäfen vorbehalten bleiben.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Morgengagazin“.