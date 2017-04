Reaktionen der französischen Präsidentschaftskandidaten auf die Giftgasattacke in Syrien Entsetzen und unterschiedliche Bewertung

10. April 2017

Die USA haben ihr Arsenal an chemischen Waffen noch nicht zerstört

Am 4. April berichtete das Londoner „Syrian Observatory for Human Rights“, eine den Dschihadisten nahestehende oppositionelle Ein-Mann-NGO mit besten Beziehungen nach Katar, dass Assads Truppen in der syrischen Stadt Chan Schaichun einen Giftgasangriff auf die Zivilbevölkerung verübt hätten. Chan Schaichun liegt in der Provinz Idlib, die sich seit 2014 größtenteils ...