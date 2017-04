Dokumentation zum Machtkampf in der AfD Antrag von Frauke Petry und innerparteiliche Gegeninitiative

07. April 2017

Texte von Zukunftsantrag.de und Zukunft-gemeinsam.de im Wortlaut

I. Zukunftsantrag.de von Frauke Petry und anderen

Wer wollen wir sein?

„Die AfD wurde gegründet, weil die Hoffnungen in die etablierten Parteien nicht mehr vorhanden waren. Nur die inhaltliche und personelle Neuausrichtung deutscher Politik durch die AfD kann dies in der notwendigen Klarheit in der Kürze der zur Verfügung ...