Syrienkrieg Setz‘ deine Hoffnung in den Staat, das gibt ‘nen schönen Blattsalat

06. April 2017

Über vermeintliche Strategiewechsel, halluzinierte Outsider und andere phantastische Erzählungen

Wie definiert man heute einen „Skandal“? Ist nämlich gar nicht so leicht. Vor allem in Zeiten, da Skandale tagtäglich an Kiosken ausliegen, vom Auswärtigen Amt ganz offiziell verkündet werden oder als „Nachrichten“ getarnt sirenenhaft aus dem Äther zu den Knechten singen, die sich fatalerweise nicht rechtzeitig Wachs in die Ohren ...