Die AfD und die Medien Keine Überparteilichkeit bei der „Täuschungspresse“

03. April 2017

Statt der AfD entlarvt sie nur sich selbst

Werden in AfD-Kreisen die öffentlich-rechtlichen Medien thematisiert, so ist häufig von der „Lügenpresse“ die Rede. Der Vorwurf der Lüge ist ein schwerwiegender, auch wenn er ob der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien nachvollziehbar erscheint. Dennoch ist es weniger die Lüge, die so symptomatisch für die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Medien ist, sondern ...