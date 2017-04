Nachtrag zur Wahl im Saarland Sieg der bürgerlichen Parteien

02. April 2017

Der Wille zu einer freiheitlicheren Lebensweise ist vorhanden

Zugegeben: Die Überschrift dieses Artikels ist provokant, um nicht zu sagen widersprüchlich. Schließlich existieren in Deutschland ausschließlich etatistisch-sozialistische Parteien unterschiedlicher Schattierungen. Ein paar aufrechte liberale und nationalkonservative Charakterköpfe in der AfD sind von dieser Feststellung natürlich auszunehmen, aber die allgemeine Tendenz geht leider deutlich in die andere Richtung.

Wie kommt ...