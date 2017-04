Französische Präsidentschaftswahl Fernsehdebatte der „Großen Fünf“

01. April 2017

Klar abgrenzbare Alternativen

Am 23. April findet in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahlen statt. Deshalb waren die fünf aussichtsreichsten Kandidaten am 20. März zur Fernsehdebatte bei TF1 eingeladen: Benoît Hamon (Parti socialiste), Emmanuel Macron (En Marche!), Jean-Luc Mélenchon (Parti de Gauche), François Fillon (Les Républicains) und Marine Le Pen (Front National). Die ...