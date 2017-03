DeutschlandBrief Vergesst Griechenland, Italien ist schlimmer!

19. März 2017

Wie die Euro-Krise im Wahljahr 2017 übertüncht werden soll

Bis zum Juli braucht Athen frisches Geld

Sieben Jahre ist die Euro-Krise alt, überstanden ist sie kein bisschen. Und immer noch stellt sich nicht ernsthaft die Frage, ob Griechenland pleite ist, sondern wie lange die Insolvenz verschleppt werden kann. Vor allem in einem Jahr, in dem in den Niederlanden, in ...