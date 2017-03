Besuch am Bahnhof Neubürger, Hippies und Rauchverbote

14. März 2017

Mein Land ist, wo ich Miete zahle?

Meine Freundin kommt am Bahnhof an. Ich werfe mich in Schale und setze mich ins Auto, um sie abzuholen. Mittlerweile obsiegt die Sorge des 21. Jahrhunderts über die Sorge des 20. Jahrhunderts. Früher empfing man eine Dame am Zug, damit sie ihr Gepäck nicht tragen musste. Heute empfängt man sie ...