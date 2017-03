Oppositionelles Engagement Handeln statt Lamentieren

13. März 2017

Der Sieben-Punkte-Plan für den wirksamen Widerstand

Vertieft man sich in die publizistischen Arbeiten der Journalisten oder die Leserkommentare in Online-Magazinen der libertär-konservativen Opposition, beschleicht einen mit der Zeit ein böser Gedanke: All den Empörten auf „unserer“ Seite geht es gar nicht so sehr um die tatsächliche Veränderung, sondern hauptsächlich darum, sich jeden Tag öffentlich aufzuregen. Dabei ...