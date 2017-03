ef 171 Editorial

13. März 2017

Der Etatismus hat noch mit jeder Revolution gesiegt

Vieles ist politisch in Bewegung geraten in den letzten Jahren. Die Gesellschaften des Westens sind zutiefst gespalten. Und sie sind extrem politisiert. Das haben wir zwar so lange nicht mehr gehabt, aber es ist auch keine Stimmung, die ohne Beispiel ist. Erinnern wir uns in Europa an 1789, die Jahre ...