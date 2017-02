Im Visier, die Waffenkolumne Generalverdacht und Hetze

25. Februar 2017

Über zweierlei Maß

Aus George Orwells dystopischer Fabel „Farm der Tiere“ wissen wir: Manche Tiere sind gleicher als andere. Will heißen: Wenn zwei das gleiche tun, ist es noch lange nicht dasselbe. In unseren Tagen manifestiert sich diese Art von Ungleichheit – allem hoheitlich orchestrierten Egalitarismus zum Trotz – in der Art und Weise, wie ...