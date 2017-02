Satire Martin Schulz als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet

22. Februar 2017

SPD-Mann setzte sich gegen starke Konkurrenz durch

Brüssel – SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist am Wochenende überraschend als EU-Unternehmer des Jahres ausgezeichnet worden. In der Laudatio würdigte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Schulz‘ herausragendes Talent, Politik als Geschäftsmodell zu begreifen. Schulz habe es wie kein zweiter EU-Politiker verstanden, unternehmerische Maxime wie Gewinnstreben und Profitmaximierung konsequent auf das eigene politische Handeln zu übertragen. Geschickt habe Schulz zudem konsequent auf den Einsatz von Eigenkapital verzichtet.

Dass Schulz sich gegen die traditionell starke Konkurrenz aus Südosteuropa durchsetzen würde, war auch für Kenner des Brüsseler Wirtschaftslebens überraschend. Insbesondere Vertreter des Subventionshandelsgewerbes waren als Favoriten ins Rennen um den begehrten Unternehmerpreis gegangen.

Schulz selbst blieb bei der Entgegennahme des Preises gewohnt bescheiden. Er erinnerte an die Anfänge seiner Karriere, als er Anfang der 90er Jahre mit „nichts außer einem SPD-Parteibuch“ nach Brüssel gekommen sei. Dort schaffte es Schulz, so geschickt zu wirtschaften, dass sein Unternehmen innerhalb von wenigen Jahren mehr als 30 Mitarbeiter beschäftigte, inklusive zweier Fahrer und einer Dependance in Berlin. Sein unternehmerisches Meisterstück legte er jedoch fraglos am Anfang dieses Jahres hin, als es ihm gelang, die Anteilsmehrheit an seinem ehemaligen Mutterkonzern SPD zu übernehmen und den Schwerpunkt seiner Geschäftstätigkeit nach Berlin zu verlagern.

Dieser Artikel erschien zuerst im „Morgengagazin“.