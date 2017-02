Die Macht der Ideen Politiker auf dem Surfbrett

17. Februar 2017

Über die politische „Alternativlosigkeit“ der dominanten Ideologien

Viele Menschen glauben, Politik funktioniere so: Man wählt eine Partei, die Partei kommt an die Regierung, man bestellt quasi durch seine Wählerstimme bei der Partei eine bestimmte Politik, die Regierung erlässt dann Gesetze. Als Folge dieser Gesetze verändern sich dann Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur so, wie man sie haben möchte ...