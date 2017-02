Parteiausschlussbeschluss gegen Björn Höcke Die AfD im Niedergang

16. Februar 2017

Eine 180-Grad-Wende ist erforderlich, wenn die AfD Bestand haben will!

Wahnsinn! Was sich der Bundesvorstand da geleistet hat, kann das Ende der AfD bedeuten. Ähnliches hatte sich jüngst der Vorstand der Hayek-Gesellschaft geleistet. Sie scheint in der Streitkultur eine AfD-Zwillingsschwester zu sein. Susanne Kablitz trat konsequenterweise aus der Hayek-Gesellschaft aus. In ihrem Abschiedsartikel, kurz vor ihrem Freitod, solidarisierte sie sich ...