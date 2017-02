Schwangerschaftsabbruch Ein Recht auf Abtreibung ist illiberal und unmenschlich

15. Februar 2017

Auch unter weltanschaulicher Neutralität wäre es unzulässig

Der Chefarzt der Capio-Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg in Niedersachsen untersagt in seinem Haus Abtreibungen – aus religiösen Gründen. Der Capio-Konzern, Eigner der Klinik, pocht auf die weltanschauliche Neutralität seiner Krankenhäuser und droht mit Kündigung. Der Arzt wird die Klinik wohl verlassen müssen.

Im Europäischen Parlament in Straßburg wird in dieser Woche ein ...