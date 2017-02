ef 170 Editorial

13. Februar 2017

Wunder, wie die Zeit vergeht!

eigentümlich frei startet in seinen 20. Jahrgang – in weniger als zwölf Monaten könnten wir ein rundes Jubiläum zusammen feiern. Grund genug, sich ausnahmsweise in diesem Heft einmal schwerpunktmäßig in eigener Sache zu beschäftigen – denn es gibt viel zu berichten über eine Verleumdungskampagne unter Beteiligung der nur scheinbar seriösen Wochenzeitung „Die Zeit“, über die teilweise beeindruckenden und zuweilen auch überraschenden Ergebnisse unserer großen Leserbefragung sowie über die dritte große ef-Konferenz an der Ostsee, die vom 27. bis 29. Januar in Zinnowitz stattfand, erstmals auch mit einem vorgelagerten Jungautorenseminar. Begleiten Sie mich und uns in diesem Heft noch einmal durch die schönen Tage des Zusammentreffens von ef-Autoren und ihren Lesern und erfahren Sie mehr über Wesen, Hintergründe, Hürden und Erfolge von eigentümlich frei.

Ja, Wunder, wie die Zeit vergeht! In den Wochen seit der letzten Ausgabe ist die Welt eine andere geworden. Donald Trump ist seit dem 20. Januar Präsident der Vereinigten Staaten – und die täglichen Nachrichten überschlagen sich. Wie gut, dass wir das ehemalige Monatsmagazin eigentümlich frei bereits vor Jahren ausgebaut haben zu einer Art Doppel-Club-Angebot, bei dem die Abonnenten auch täglich exklusive Analysen online auf ef-magazin.de lesen können. Alleine unser umfangreiches Dossier „Präsident Donald Trump“ füllt sich zusehends Und auch die Dossiers „Martin Schulz“ und „Frankreich-Wahl 2017“ zum Beispiel bieten stets aktuelle, eigentümlich freie Informationen und Analysen, die Sie so woanders nicht finden.

Als wir im Dezember erstmals online über die Hetze im Namen der Wochenzeitung „Die Zeit“ berichteten, erfuhren wir anschließend eine ungeahnte Welle der Solidarität durch viele Leser – in Form von aufmunternden Anrufen und Schreiben sowie auch durch spontane Spenden. Für diesen Motivationsschub möchte ich mich von Herzen bedanken! Was wäre ef ohne seine eigentümlich freien Leser? Niemals stünden wir vor dem Beginn des dritten Jahrzehnts mit diesem einzigartigen Medienprojekt! Wir haben alle eingegangenen Spenden in die Weiterbildung unserer jungen Autoren investiert. Wenn Sie also zu den Unterstützern zählen und demnächst den einen oder anderen noch besseren Artikel eines jungen Autors in eigentümlich frei lesen, dann können Sie bitte ein wenig mit stolz darauf sein, denn das ist Menschen wie Ihnen mit zu verdanken!

Bleiben Sie uns gewogen! Und vergessen Sie nie: Kein Fußbreitden neosozialistischen Ausbeutern aller Parteien! Mehr Freiheit!

