Migrantenkriminalität Zugewanderte Verbrecher – ein Tabuthema

13. Februar 2017

Ein schwedischer Polizist schreibt, was jeder weiß, aber niemand sagen darf

Kennen Sie Örebro? Das ist eine Stadt mitten in Schweden, zwischen Oslo und Stockholm und mit gut 110.000 Einwohnern so groß wie Rostock oder Darmstadt. Das idyllische Schweden-Bild, das man als Kind in den Pippi-Langstrumpf-Büchern vermittelt bekam, hat mit der Realität in den heutigen Städten Schwedens wenig zu tun ...