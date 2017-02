Kanzlerkandidat der SPD Ein Volk, ein Reich, ein Schulz

08. Februar 2017

Zwei uninteressante Menschen kämpfen um den nächsten Linksruck

Auf Deutsch klingt alles so unattraktiv. Da meint eine Berliner Medienagentur, die von der Sozialdemokratischen Partei zur Gewinnung junger Menschen für den Sozialismus im Netz beauftragt wurde, es stünde in ihrer Möglichkeit, US-amerikanischen Netzjargon eins zu eins zu übernehmen. Man denkt an die große Trump-Train-Kampagne und ist ein bisschen beeindruckt ...