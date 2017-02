Ursachen für Armut und Totalitarismus Die Wurzel des Problems ist das Geldsystem

04. Februar 2017

Eine Replik auf Benedikt Kaisers Text „Die Rückkehr der sozialen Frage“

In seinem am 1. Februar 2017 auf sezession.de veröffentlichten Text befasst sich Benedikt Kaiser mit der Frage, ob in der AfD wirklich eine Alternative zum Establishment zu sehen ist oder ob diese nicht eine zu große Schnittmenge mit der „gegenwärtigen Wirtschafts- und Gesellschaftsform des Neoliberalismus“ aufweise. Der Autor führt zu Beginn seines Artikels einige Armutsstatistiken an, die dem Leser ein detailliertes Bild von der Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland vermitteln, und kritisiert auf ihrer Basis die AfD-Opposition zu Vermögens- und Erbschaftssteuer.

Ich möchte an dieser Stelle davon absehen, den Text Punkt für Punkt durchzugehen und die Aussagen des Autors in einer chronologischen Reihenfolge zu kommentieren. Ebenso werde ich es unterlassen, auf all die emotional aufgeladenen Begriffe hinzuweisen, die in derartigen Diskussionen zwar immer gebraucht, jedoch nie definiert werden. Ich werde weder versuchen, Kaiser und seinen Lesern zu erklären, dass man sich reiche Bevölkerungsschichten in seinem Land nicht „leistet“, noch werde ich diese Zeilen mit dem Ziel formulieren, den Autor zu einem Libertären zu machen.

Stattdessen sage ich folgendes: Sie, Herr Kaiser, haben recht. Absolut, vollkommen und ohne jeden Zweifel recht.

Es steht doch außer Frage, dass gesellschaftlich etwas im Argen liegt, wenn in einem der reichsten Länder der Welt die untere Bevölkerungshälfte quasi kein Nettovermögen besitzt, bis zu zehn Prozent der Bevölkerung nur durch Staatszuschüsse der (relativen) Armut entkommen und 30.000 Kinder auf der Straße leben. Jedem Menschen, der ein Herz hat, wird doch angesichts solcher Daten klar, dass dies unhaltbare Zustände sind, Zustände, die man nicht mit einem Schweigen belegen darf, sondern offensiv ansprechen muss.

Das tun Sie. Und dafür gebührt Ihnen Dank. Jedoch machen Sie einen Fehler. Sie gehen nicht zur Wurzel des Problems. Die Wurzel des Problems ist unser Geldsystem. Unser Geldsystem ist der Grund, warum die Schere zwischen Arm und Reich in unserem Land an ihren Enden immer weiter auseinanderdriftet. Es ist der Grund, warum immer mehr Menschen in prekäre Verhältnisse abrutschen und die Mittelschicht langsam, aber sicher verschwindet. Es ist der Grund, warum diejenigen, die noch versuchen, Kapital anzuhäufen und dieses gewinnbringend anzulegen, in regelmäßigen Abständen von den Kapitalmärkten durch brutale Kursabstürze zerrissen werden, warum Immobilienpreise explodieren und warum das gesellschaftliche Vertrauen in die freie Marktwirtschaft, von der wir im Westen so weit entfernt sind wie die Erde vom Mond, in immer größerem Maße erodiert.

Der Versuch, diese Entwicklungen zu analysieren, ohne dabei auf unser ungedecktes Papiergeldsystem einzugehen, ist schon im vorhinein zum Scheitern verurteilt. Ich möchte mich daher darauf konzentrieren, ein leicht verständliches und dennoch umfassendes sowie detailliertes Bild unseres Geldsystems zu zeichnen, sodass in Zukunft nicht nur Kenner der Österreichischen Schule, sondern auch (Neu-) Rechte, Identitäre und letztlich alle Bürger unseres Landes, denen der Zusammenhang unserer Gesellschaft am Herzen liegt, diese Ideen durch gute Argumente verbreiten können.

Um zu zeigen, dass dieses Thema keineswegs schwer zu verstehen ist, gehen wir direkt zum Kern der Sache, nämlich der Geschichte des Geldes. Der erste Handel, den Menschen untereinander vornahmen, war direkter Natur. Das heißt, dass jemand, der etwas von einem seiner Mitbürger haben wollte, im Gegenzug auch ein Tauschgut anbieten musste. Wenn ein Bäcker einen Mantel wünschte, so musste er jemanden finden, der diesen abzugeben bereit war und gleichzeitig seine Brötchen wollte.

Der nächste Schritt war die Einführung eines Zahlungsmittels, das universell akzeptiert war und den Handel enorm vereinfacht hat. Dies war in der Regel Gold oder Silber, konnte jedoch auch andere Formen, wie beispielsweise Muscheln oder Perlen, annehmen.

Nun hatten die Menschen die Möglichkeit, Ersparnisse in Form eben jener Währung (zu Hause) anzuhäufen. Da diese jedoch durch ihre universelle Einsetzbarkeit äußerst begehrt waren, hatten ihre Besitzer das Bedürfnis, sie an einem gesicherten Ort aufzubewahren. Siehe da, auch dafür fand sich ein Dorfbewohner. Die erste Bank war geboren.

Anfangs holten die Menschen vor jedem Tausch ihr Geld von der Bank, um es gegen das Gut einzutauschen, das sie begehrten, aber mit der Zeit begannen die Scheine, die der Bankinhaber seinen Kunden ausstellte, als Ersatz für das eigentliche Geld zu zirkulieren. Die Menschen hatten begonnen, ihrer Bank zu vertrauen, und der Handel florierte, ohne dass das Geld noch oft aus dem Safe geholt werden musste.

Versetzen Sie sich nun einmal in die Rolle des Bankinhabers. Seine ursprüngliche Geschäftigkeit hat abgenommen, er nimmt lediglich neue Ersparnisse in sein Depot auf und sieht durch sein Fenster, wie seine Mitmenschen die Früchte der aufblühenden Wirtschaft genießen. Es ist zudem wahrscheinlich, dass sich neben ihm noch andere Menschen anschicken, eine Bank zu eröffnen, schließlich bedarf es für die Bewachung von ein paar Goldmünzen keiner großartigen Qualifikation. Das bedeutet, dass sein Einkommen durch die gestiegene Konkurrenz sogar sinkt.

In dieser Situation haben sich in der Geschichte der Menschheit immer wieder Menschen wiedergefunden. Und nicht wenigen kam an dieser Stelle auch eine „Lösung“ in den Sinn: Sie begannen, ungedeckte Scheine auszustellen, eben solche, deren Geldmengen, die sie verbürgten, nicht existierten. Diese gestiegene Menge des Geldes sorgte (bei gleichem Güterangebot) für steigende Preise. Doch das war noch nicht alles. Nicht nur führte dieses Verhalten zur Verarmung der übrigen Bevölkerung auf Kosten des Bankinhabers. Wann immer sich die Bevölkerung dieses Schwindels bewusst wurde, begann sie ihr Geld von der Bank wieder einzufordern, wodurch das Kartenhaus in sich zusammenfiel.

Ihnen wird dies vielleicht schon bekannt vorgekommen sein. Dieser (nun legalisierte) Betrug ist die Basis unseres Finanzsystems. Auch heute ist es so, dass, wenn Sie einen Hauskredit aufnehmen, die Banken Ihnen keineswegs die Ersparnisse eines anderen Kunden leihen. Lediglich ein kleiner Teil, meist ungefähr zehn Prozent, muss hinterlegt sein, der Rest entsteht schlicht durch Knopfdruck am Computer. Das nennt man „Teilreservesystem“oder „Fiat Money“.

Lassen Sie mich noch kurz darauf eingehen, wie ein solch fundamental unmoralisches System institutionalisiert wurde, bevor ich mit einer Bücherempfehlung schließe.

Die Geschichtsexperten wissen, dass erst mit den Gedanken der Aufklärung die Voraussetzungen für die Verbesserung der Lebensverhältnisse in Europa und letztlich der Welt geschaffen wurden. Ideen der Aufklärung waren beispielsweise die Erklärung der Vernunft zur obersten Urteilsinstanz und folglich die Orientierung am Naturrecht. Das Naturrecht besagt schlicht, dass andere Menschen Ihnen nicht gehören. Sie können somit nicht über die Körper Ihrer Mitmenschen verfügen. Daraus folgt weiterhin, dass all das, was Ihre Mitmenschen durch den Einsatz ihrer Körper schaffen (sagen wir, sie bauen sich Häuser), sich ebenfalls Ihrem Zugriff entzieht. Dies ist die philosophische Basis von Eigentumsrechten.

Wie kann es also sein, dass wir heutzutage ein System vorfinden, in dem Ihre Ersparnisse (also Ihr Eigentum) konstant durch die Ausweitung der Geldmenge durch Geschäfts- und Zentralbanken entwertet werden und kein Richter auf der Welt seinen Finger hebt? Die Antwort ist simpel: Das Gesetz wurde angepasst.

Ein Geldsystem, das dies nicht tut, hatten wir in der Tat einmal, nämlich in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg. Der damalige Goldstandard ließ die Geldmenge in etwa unverändert. Gleichzeitig führten Effizienzgewinne und technologischer Fortschritt zu einer steigenden Gütermenge, also in Kombination zu fallenden Preisen. Wenn Sie sich einen Blick in diese Zeit verschaffen wollen, ist das Buch „Die Welt von gestern“ von Stefan Zweig zu empfehlen. Der Optimismus, die Freude auf die Zukunft, letztlich das Glück, das die Menschen in jenen Jahren empfunden haben, spricht aus jeder Zeile. Das Wort „Altersarmut“ suchen Sie in diesem Buch vergebens. Bekanntermaßen endete diese Ära im Sommer 1914.

Nun ist es eine Sache als Politiker, als Staat, den Krieg gegen ein anderes Volk zu propagieren und zu verlautbaren, es sei ab sofort ehrenhaft und richtig, sich für die Armee zu melden, um benachbarte Länder anzugreifen. Eine andere Sache ist es, die gigantische Kriegsmaschinerie, die folglich benötigt wird, zu finanzieren. Viele Europäer sind in jenem Sommer den Parolen ihrer Politiker gefolgt. Aber hätten sie dies auch getan, wenn ihnen gleichzeitig die Kosten dieses Unterfangens präsentiert worden wären? Schließlich endete dieser Krieg für die meisten Menschen in Europa mit bitterer Armut. Die Kosten waren also enorm. Nahezu der gesamte Wohlstand, der im Laufe der industriellen Revolution in Europa geschaffen wurde, wurde in jenen Jahren zerstört. Dessen waren sich die Regierungen in Deutschland, Österreich-Ungarn, Frankreich und so weiter auch durchaus bewusst, weshalb sie unisono die alte Geldordnung zu Fall brachten, in der sie jene Kosten durch höhere Steuern hätten aufbringen müssen. Da diese in der Regel auf Widerstand aus der Bevölkerung stoßen, entschied man sich also, den Goldstandard zu beerdigen und stattdessen all die Schuldscheine für die neuen Rüstungsausgaben zu drucken. Die Bürger bekamen die Quittung des Krieges nicht durch konfiskatorische Steuern präsentiert, sondern durch Inflation. Der Wohlstandstransfer jedoch war der gleiche. Nur wurden die Menschen ausgetrickst.

Dieses Phänomen kann man übrigens auch heute noch beobachten. Wenn sich unsere wohlmeinenden Politiker ein neues Ausgabenprogramm ausdenken und gleichzeitig die Steuern nicht erhöhen, kommen viele zu der Einsicht, dass sie etwas umsonst bekommen. Das ist mitnichten so. Die daraus folgenden Defizite müssen am Kapitalmarkt in Form von Anleihen finanziert werden. Diese Schuldscheine werden dann hauptsächlich von Banken aufgekauft, die diese wiederum bei der Zentralbank hinterlegen und dafür Geld in Höhe des Nennwerts erhalten. Dieses Geld wird (in unserem Fall) von der EZB gedruckt, es entsteht also aus dem Nichts. Es handelt sich somit um einen Taschenspielertrick, mit dem die wahren Kosten der staatlichen Ausgaben, seien es Panzer und Kanonen oder ein geringeres Renteneintrittsalter, verschleiert werden. Und er funktioniert. Deswegen haben Staaten keinerlei Interesse an ehrlichem Geld, schließlich würde es sie zu Ehrlichkeit zwingen. Da wirft man die Bürger lieber vor den Bus.

Leider sind dies jedoch noch nicht die schlimmsten Folgen dieses Systems. Das weitaus Gefährlichste am ungedeckten Papiergeld ist seine Wirkung, die man am ehesten mit süßem Gift vergleichen kann. Denn wenn man als Politiker seinen Untertanen „Geschenke“ machen kann, ohne gleichzeitig eine Rechnung in Form höherer Steuern dafür präsentieren zu müssen, gibt es quasi keine Opposition mehr zum Wachstum des Staatsapparats. Die Folgen jenes Handelns, die Inflation, treffen den Bürger immer erst später, und zu dem Zeitpunkt bringt er die steigenden Kosten, beispielsweise im Supermarkt oder bei Vermögenswerten, nicht mehr mit ihrem ursprünglichen Auslöser, den steigenden Staatsausgaben, in Verbindung.

Wozu führt das nun? Stellen Sie sich einmal einen Teich vor, in dem Sie einige Seerosen haben. Die Anzahl dieser Seerosen verdoppelt sich jedes Jahr. Es braucht offensichtlich keinen Atomphysiker, um hier einen gewissen Trend zu erkennen. Übertragen auf die Wirtschaft bedeutet dies eine Annäherung an den Totalitarismus.

Sollte sich der ein oder andere Leser für das Thema interessieren, möchte ich an dieser Stelle gerne das Buch „Warum andere auf Ihre Kosten immer reicher werden“ von Philipp Bagus und Andreas Marquart empfehlen.

