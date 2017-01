Politisches System Ein Plädoyer für den starken Staat

24. Januar 2017

Anderenfalls sind auch die libertären Träume ausgeträumt

„Das einzige, was Europa heute retten kann, ist ein starker Staat, eine starke zivilisatorische Ordnung, die mit logistischen, militärischen, polizeilichen und juristischen Mitteln die Masseneinwanderung stoppt, eine Remigration vorantreibt und eine Politik der Leitkultur vorträgt. Das ist das erklärte Ziel.“ So formulierte es kürzlich Martin Sellner (Identitäre Bewegung) in einem ...