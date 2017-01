Fake News Darf Badewasser Obama benetzen?

19. Januar 2017

Das Beispiel mit dem Frosch

Gar nicht so einfach, die Messlatte kontinuierlich tiefer zu hängen. Wie senkt man Standards so geschickt, dass der Frosch nicht vor Schreck und Schmerz sofort aus dem heißen Wasser hüpft? Naja, Sie kennen das berühmte Beispiel sicher. Es ist eigentlich recht einfach: Sie setzen ihn in wohltemperiertes und regeln dann ...