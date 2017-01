Auf Heller und Pfennig – die Geldkolumne Mit Anleihen vielleicht zur schwarzen Null

17. Januar 2017

Eine Finanzrepression wird die Schulden nicht mehr abschmelzen

Wenn schon am kurzen Ende der Zinskurve – siehe Teil 1 und Teil 2 der letzten Kolumne – seit jeher bestenfalls auf Kapitalerhalt gehofft werden darf, lässt sich dann wenigstens an deren langem Ende inflationsbereinigt Geld verdienen? Selbst wenn die aktuelle Anomalie an den internationalen Märkten für verzinste Wertpapiere – Mitte 2016 wiesen ...