Eine Kritik an den deutschen Libertären Was gesagt werden muss ...

13. Januar 2017

Über Freiheit und Kultur

Nun ist es also da, das neue Jahr. 2017 wird neben der Amtseinführung Donald Trumps im Januar Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland bereit halten, und in all diesen Ländern stehen rechte Parteien entweder vor großen Zuwächsen oder gar dem Wahlsieg im jeweiligen Land. Die Tatsache, dass wir in ...