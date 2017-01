Politisierung Der Angriff auf die Amygdala

09. Januar 2017

Freund-Feind-Denken als Grundschema der Politik

Die Unerbittlichkeit von politischen Debatten hat die Neurowissenschaftler Jonas Kaplan, Sarah Gimbel und Sam Harris vom Brain and Creativity Institute and Department of Psychology, University of Southern California, Los Angeles, beschäftigt. Die Forscher befragten Testpersonen nach ihren politischen Überzeugungen und konfrontierten sie dann mit faktisch und sachlich fundierten Gegenargumenten. Die ...