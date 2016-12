Wahljahr 2017 Warum Merkel weg muss

30. Dezember 2016

Weil sonst der Frieden in Europa gefährdet ist

„Wenn die Regierung Merkel also wiedergewählt wird, fällt der ganz Europa destabilisierende Wahnsinn der Grenzöffnung nicht mehr auf ihre einsame Entscheidung zurück, sondern es wird eine Art ‚Kollektivschuld‘ des deutschen Elektorats daraus erwachsen.“ So die Korrespondenz des Heidelberger Historikers Professor Rolf Peter Sieferle vom 26. August 2016 an Michael Klonovsky ...