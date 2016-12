Alternative Medien Opposition On Air

25. Dezember 2016

Vorschlag für einen neuen Radiosender

Die unglaublichen Klickzahlen von Youtube-Kanälen wie „Ken FM“ oder die wachsende Leserschar rein internetbasierter Magazine wie „Tichys Einblick“, „Achse des Guten“ oder unser aller publizistischen Heimat an dieser Stelle täuschen darüber hinweg, was Geist und Seele der Bevölkerung tagtäglich weiterhin am meisten prägt – das Radio. Während man Blogs und Vlogs ...