Evangelikale Hoffnung Fröhliche Weihnacht im Trump-Zeitalter

25. Dezember 2016

Gott steht über Gender-Gaga und Klimawahn

Viele sitzen zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar herum und versuchen, besinnlich zu sein. Gedacht wird dabei an all das, was im alten Jahr nicht geklappt hat und wahrscheinlich auch im kommenden Jahr nicht klappen wird. Man kann wegen der Kälte nicht raus, die Tage sind kurz, der Weihnachtsstress nimmt ...