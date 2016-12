„Jetzt sind sie halt da!“ Die Lösung: Weniger Politik wagen!

22. Dezember 2016

Eine Alternative zur weiteren Politisierung unseres Lebens bis hin zu Krieg und Bürgerkrieg

Altparteien und Mainstreammedien möchten immer noch nicht wahrhaben, was allen, die sehen wollen, auf brutale Art zunehmend klarer wird: Die „Flüchtlingspolitik“ Angela Merkels hat uns in einem Ausmaß Probleme beschert, das lange in Deutschland unbekannt war. Eine Million junger Männer aus fremden Kulturkreisen brachte uns eben kaum Ärzte und Ingenieure ...