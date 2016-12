Terror in Berlin Zeilen im Zorn!

20. Dezember 2016

Wann wacht Europa auf?

Wer mit den Hunden schläft…

…darf sich nicht wundern, wenn er mit Flöhen aufwacht. Oder: Wer Abschaum willkommen heißt, unkontrolliert ins Land holt, verhätschelt und behaust, darf sich über Terroranschläge nicht beklagen.

Blutiger Anschlag in Berlin. Ein Dutzend Tote, an die 50 zum Teil schwer Verletzte. Was jetzt kommen wird ...