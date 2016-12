Intelligenz und Homogenität Das Böckenförde-Dilemma

09. Dezember 2016

Voraussetzungen für das Widerstehen der bürgerlichen Demokratie gegen den globalistischen Golem

Beim Bundesparteitag der CDU in Essen am 6. Dezember 2016 meldete sich einer der letzten von den CDU-Sozialisten noch nicht geschlachtete Moa der Alt-CDU, Axel Göring aus Jena, mit folgenden Worten: „Wir sind hier nicht in der SED, wir sind in der CDU. Und was Sie machen, ist Personenkult.“ Merkel ...