Korporatismus „Postfaktische“ Pillen?

06. Dezember 2016

Wider eine bevormundende Gesundheitspolitik

An der Homöopathie scheiden sich nicht nur die Geister, sondern vor allem die Menschen. Der Fanatismus auf beiden Seiten der Debatte nimmt bisweilen groteske Züge an. Jedenfalls empfindet man es dann so, wenn man gesundheitliche Selbstbestimmung als Ideal hat. Die verschiedenen Richtungen der Medizin würden, eine gesundheitliche Selbstbestimmung vorausgesetzt, gut ...